Opozycja chce współpracy z rządem. Chodzi o ponadpartyjne przygotowania do programu szczepień na koronawirusa. W poniedziałek posłowie i posłanki Lewicy ogłosili rozpoczęcie akcji „Szczep się” i poinformowali, że zwrócą się z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o włączenie do programu przygotowującego do szczepień. Czy będą namawiać szefa rządu do wprowadzenia obowiązku szczepienia? Na pytania „Wprost” odpowiada szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.