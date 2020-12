– Prezydent jest nieaktywny. Objawia się tylko w momencie dbania o swoja frajdę zimową, żeby sobie poszusować na nartach – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie wiem, on się dalej boi, czeka dalej w przedpokoju? Wygląda to już nie komicznie, to jest tragiczne – dodał lider ludowców oceniając zaangażowanie prezydenta w kwestię weta dla unijnego budżetu.