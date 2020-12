Chcesz grać w Cyberpunka 2077, ale masz za słaby komputer? Do Polski wchodzi właśnie rozwiązanie problemu

Cyberpunk 2077 to bez wątpienia tytuł, za względu na który wielu graczy zdecydowało się zmodernizować swoje komputery. Jeżeli jednak nie masz obecnie środków na tego typu inwestycje, to jest jeszcze jedna opcja. Nazywa się Google Stadia i właśnie wchodzi do Polski.