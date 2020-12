Wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego było rozpatrywane także na sejmowej komisji. Opozycja wykorzystała to jako okazję do ataków jeszcze przed głosowaniem na sali plenarnej, ale oczywiście byli też obrońcy prezesa PiS. Skończyło się awanturą po przemówieniu Piotra Kalety, który jednemu z posłów groził: – O nie, nie, teraz kolego to przesadziłeś, to już przesadziłeś!