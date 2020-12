Piszemy to z ubolewaniem, ale całkiem serio. Redakcję Wprost.pl przetrzebiła premiera Cyberpunka 2077. Z grafiku zniknęło nam trzech redaktorów, którzy szczęśliwie wcześniej to zapowiedzieli. Za to w tej chwili przemierzają Night City i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat gry. Zapraszamy do śledzenia tej nietypowej relacji!