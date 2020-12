To dobrze, że Morawiecki i Orban spuścili z tonu, tak się czasem dzieje w negocjacjach. UE ma sporo cierpliwości do buntowniczych państw, ale ta cierpliwość się skończy – mówił na antenie Radia Zet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samorządowiec odniósł się również do wezwania na policję, jakie niedawno dostał.