„Dzisiaj przez was wstydzę się za to, że jestem Polką”. Jachira mówi o „szatańskim pomyśle”

W środę podczas 22. posiedzenia Sejmu Klaudia Jachira mówiła o działaniach, które Holandia podejmuje w stosunku do Polski. – Marszałek Witek, tu nie ma się, co dziwić. Tu trzeba przepraszać za to, że w obliczu takiego nieszczęścia Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej UE – stwierdziła posłanka PO.