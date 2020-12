Mija 39 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przypominamy wywiad Magdaleny Rigamonti z gen. Wojciechem Jaruzelskim, byłym prezydentem i I sekretarzem KC PZPR. W rozmowie, która ukazała się we „Wprost” w 2013 roku, rok przed śmiercią generała, autor stanu wojennego wracał do historycznego orędzia, które wygłosił 13 grudnia 1981 roku: – Moja prośba o to, by krew się nie przelała, zabrzmiała jak błaganie, wręcz modlitwa. Kiedy to się stało, czułem, jakbym dostał obuchem w głowę. I traktuję to jako wielki ciężar moralny, który spoczywa na mnie i na ówczesnej władzy.