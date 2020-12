W niedzielę 13 grudnia przypada 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wśród najważniejszych osób internowanych 13 grudnia 1981 r. przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego, znalazł się Władysław Bartoszewski. Członek NSZZ „Solidarność”, jeden z sygnatariuszy listu z 1980 r. wzywającego władze komunistyczne do dialogu z robotnikami, po wprowadzeniu stanu wojennego trafił do aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce, a później do ośrodka internowania w Jaworzu koło Drawska. Wydarzenia sprzed 39 lat i walkę o uwolnienie ojca wspomina we „Wprost” poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Opowiada też, co zaważyło o uwolnieniu ojca.