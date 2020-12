Michał Kamiński uważa, że opozycja może, a nawet powinna spróbować przejąć władze w parlamencie i stworzyć rząd techniczny. – Uważam, że to realny scenariusz, ale bardzo trudny do zrealizowania – twierdzi wicemarszałek Senatu i apeluje do liderów opozycji: „Taka szansa istnieje, wystarczy chcieć”.