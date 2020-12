Ojciec Gużyński do kard. Dziwisza, abp. Jędraszewskiego i o. Rydzyka: Życzę oświecenia

Większość naszych biskupów to ludzie z innej epoki, innej bańki, z równoległej rzeczywistości, w której utknęli. W związku z tym niewiele rozumieją z tego, co się dzieje w świecie, który ich otacza. Błędnie interpretują rozmaite fakty. Żyją zgodnie z manierą, w której zostali wychowani, prezentują umysłowość archaiczną – dlatego uważają, że wszyscy, którzy krytycznie mówią o Kościele, to spiskowcy, zaprzańcy lub wrogowie – mówi „Wprost” ojciec Paweł Gużyński, dominikanin.