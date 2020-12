Zły omen w Neapolu? Nie doszło do cudu św. Januarego

Trzy razy w roku szklana ampułka z zaschniętą krwią św. Januarego z Benewentu, zostaje wystawiona w katedrze w Neapolu, a wierni modlą się o jej upłynnienie, co uważane jest za cud. W tym roku, w środę 16 grudnia nie doszło do tego, a wierni odebrali to jako zły znak.