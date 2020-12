Poznaliśmy laureata najważniejszego wyróżnienia przyznawanego w plebiscycie The Best FIFA Football Awards 2020. Najlepszym piłkarzem na świecie uznano Roberta Lewandowskiego, który pokonał w tym zestawieniu Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Co ważne, jest to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana w tym roku.