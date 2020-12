Stany Zjednoczone znów żyją tematem syna Joe Bidena, Huntera. Ostatnio poinformował, że na karku siedzi mu amerykańska prokuratura. Nie wiadomo do końca, co bada, ale samo postępowanie toczy się… od 2018 roku. O Hunterze Bidenie było głośno też pod koniec 2019 roku, kiedy na jaw wypłynęła informacja o jego pracy w ukraińskiej firmie Burisma, należącej do oligarchy Igora Kołomyjskiego. Pracował dla niej także Aleksander Kwaśniewski.