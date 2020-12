Człowiek FSB zamieszany w próbę otrucia Aleksieja Nawalnego dał się podejść. Opozycjonista go nagrał

Człowiek, który mógł doprowadzić do śmierci Aleksieja Nawalnego, dał się podejść opozycjoniście – wynika z nagrań udostępnionych w sieci m.in. przez grupę Bellingcat. Nawalny utrzymuje, że dokonał dziennikarskiej prowokacji i wyciągnął od agenta FSB poufne informacje na temat próby otrucia go. Dowiedział się w ten sposób, co „poszło nie tak” w akcji.