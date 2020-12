Rząd Izraela miał czas do północy, by uchwalić budżet państwa, jednak tego terminu nie dotrzymał. Oznacza to, że parlament musiał być rozwiązany, a mieszkańcy kraju już za kilka miesięcy pójdą do urn. Będą to czwarte wybory w ciągu dwóch lat i jasny sygnał, że Benjamin Netanjahu zmaga się z poważnym kryzysem politycznym.