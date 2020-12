Z byłym wiceministrem z rządu PO-PSL, dzień przed Wigilią, spędziłem w restauracji ponad dwie godziny. Zjedliśmy lunch, wypiliśmy po lampce wina. Spotkaliśmy nawet byłego ministra rolnictwa, który przyszedł ze znajomym. Nasz stolik był widoczny od ulicy, ale obsłudze to nie przeszkadzało, bo nikt nie sprawdza, czy restaurator stosuje się do zakazu. Opowiem wam, jak to wyglądało.