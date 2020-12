Korwin-Piotrowska o celebrytach: To są kanalie, oni mają krew na rękach

W pandemii celebryci dalej czuli się w obowiązku, by zalewać nas pseudointelektualnymi wypocinami. I zastanawiam się, dlaczego nie zrobiono nic, by ludzie ci nie mogli w sieci rozpowszechniać swoich głupot. Oni wiedzą, że są bezkarni, że mogą powiedzieć wszystko, nawet wyzywać profesorów medycyny od sprzedawczyków. Za podany dalej post o Strajku kobiet ściga się nastolatki, stawia przed sądem, a celebryta opowiadający głupoty narażające życie i zdrowie ludzi jest bezkarny. To normalne? – pyta Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z „Wprost”.