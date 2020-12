Wybitny astrofizyk Stephen Hawking mawiał, że „fundamentalną zasadą rządzącą wszechświatem jest to, że przyczyny występują przed skutkami”. Nigdy odwrotnie. Nie wiem, czy premier Mateusz Morawiecki jest miłośnikiem twórczości Hawkinga. Nawet jeśli, to ma do przemyśleń naukowca luźne podejście. Szkoda, bo cierpimy na tym wszyscy.