„Za oknem modern Holokaust” – to wers z najnowszego utworu rapera Quebonafide, którym wywołał oburzenie m.in. założyciela Fundacji From the Depths Jonny'ego Danielsa. „Niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania” – oceniają we wspólnym oświadczeniu Jonny Daniels i ocalały z Holokaustu Edward Mosberg.