Potwierdza się ludowe powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami. Nieszczęściem Polski był PiS, potem przyszedł wirus, wybory prezydenckie, rozpętano wojnę aborcyjną. Obawiam się tego, co może przynieść przyszłość. Może minister Czarnek dostał maskę Zorro pod choinkę i ją wykorzysta, Edyta Górniak wejdzie do rządu, a Danuta Holecka zostanie Miss Polonia? – w rozmowie z „Wprost” zastanawia się Krzysztof Skiba. Muzyk, autor tekstów, satyryk i felietonista ma także dla Polski przepowiednię: „Prorokuję, że w 2021 roku Agata Kornhauser-Duda po raz pierwszy coś powie, wypowie całe dwa zdania. Jest nadzieja, że do końca kadencji męża uzbiera się ich kilkanaście”. W wywiadzie Skiba mówi też o tym, ile schudł i dlaczego w noworocznym orędziu radziłby Polakom wrócić do kupowania „małpek”.