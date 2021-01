Leoś urodził się w 6. miesiącu ciąży, od 14 tygodni leży w szpitalu. Przez ten czas mama spędziła z nim w sumie 23 godziny, a tata – dwie. Chłopca niebawem czeka kolejna operacja. To właśnie jego mama zainicjowała napisanie petycji do premiera i ministra zdrowia, kobieta walczy o to, żeby rodzice wcześniaków mogli jak najszybciej zaszczepić się przeciw koronawirusowi. I być tam, gdzie są najbardziej potrzebni – blisko swoich dzieci.