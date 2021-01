Otóż sprawa wygląda tak: jest nas w polskiej branży muzycznej około 60 tysięcy. Tylu mamy artystów, nie tylko muzyków, również aktorów, plastyków, poetów, ludzi wspierających rozmaite działania sceniczne. Tych, którzy rzeczywiście zarabiają dużo i są widoczni w mediach jest może kilkunastu w skali kraju, w każdej z dziedzin sztuki. A i tak przecież nie przez całe życie, tylko wtedy, gdy los, ciężka praca, a i szczęście sprawią, że trafiają na swoje „5 minut”. Tymczasem postrzeganie naszego zawodu jest często takie, że my się całe życie bawimy i pobieramy za to nieadekwatne do nakładu pracy wynagrodzenia. – mówi Adam Sztaba, kompozytor, dyrygent, pianista i aranżer w rozmowie z Moniką Zamachowską.