– Pacjenci mojej przychodni, jak i innych placówek WUM mogli korzystać z dodatkowych porcji szczepień. I to należy nagrodzić, a nie krytykować tych ludzi. Bo oni uratowali prawdopodobnie wiele szczepionek przed wylaniem do zlewu – powiedział Leszek Miller pytany o to, w jaki sposób został zaszczepiony na koronawirusa poza kolejnością.