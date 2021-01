Andrzej Seweryn jest jedną z 18 osób, które zostały zaszczepione poza kolejnością w Centrum Medycznym WUM. „To, co miało być gestem obywatelskiej zachęty do szczepień przeciw COVID-19, stało się okazją do ataków na kilka znanych osób, które poddały się temu szczepieniu” – napisał aktor w przesłanym mediom oświadczeniu.