Chociaż kadencja Adama Bodnara oficjalnie zakończyła się we wrześniu, to w związku z impasem dotyczącym wyboru jego następcy, wciąż sprawuje obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie PiS postanowili go wywołać do tablicy po tym, jak na jaw wyszło szczepienie poza kolejnością osób ze świata kultury.