– Dymisja prezes Centrum Medycznego WUM nie kończy sprawy. To jest dobra wiadomość, bo to świadczy o odpowiedzialności władz WUM, ale na pewno jest jeszcze kilka wątków, które muszą zostać wyjaśnione –stwierdził minister zdrowia na antenie Polsat News komentując raport dot. szczepień poza kolejnością. Adam Niedzielski uważa, że jeśli rektor WUM wiedział o szczepieniach, to i on powinien honorowo podać się do dymisji.