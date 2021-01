Rafał Trzaskowski tworzy swój think tank? „Zaangażował się w to Donald Tusk”

Kolejny etap cichej wojny Rafała Trzaskowskiego z Platformą Obywatelską? Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że prezydent Warszawy pracuje nad stworzeniem think tanku. Miałby on być konkurencją dla tego, który działa już w ramach PO. W przedsięwzięcie miał się zaangażować były premier Donald Tusk.