Przełomowe badania. Odporność na COVID-19 utrzymuje się co najmniej osiem miesięcy

Komórki pamięci immunologicznej powstałe u osób po przebytym COVID-19 utrzymują się co najmniej do ośmiu miesięcy – wskazują najnowsze badania, które publikuje pismo „Science Immunology”. Rodzi to nadzieję na dłuższe działanie ochronne szczepionek przeciw SARS-CoV-2.