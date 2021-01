Temat płci, wydawać by się mogło, że oczywisty, z różnych powodów – politycznych, światopoglądowych, religijnych i neoreligijnych czy w związku z popularyzacją medycyny – staje się gorący. Niestety rzadko wypowiadają się o nim biolodzy (w przeciwieństwie do polityków i aktywistów), którzy jak nikt mają kompetencje, by ten temat rozjaśniać i o nim informować. Czym jest płeć?