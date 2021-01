Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku i rzekoma propozycja przejęcia TVN – to główne tematy wywiadu, jakiego w „Faktach po Faktach” udzielił właściciel Grupy Getin Holding Leszek Czarnecki. „Padła taka luźno rzucona uwaga, że najlepiej to by było, jakbym kupił cały TVN, żeby zmienić nieco jego profil na bardziej przychylny władzy” – twierdzi.