„Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym” - napisał prezydent Andrzej Duda. W środę do Kongresu, który zatwierdzał wynik amerykańskich wyborów, wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do zamieszek i starć z policją.