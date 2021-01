Szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk, dla „Wprost”: Na Covid będziemy musieli się szczepić co roku

O tym, jak Kaczyński z Morawieckim poprowadzą PiS do zwycięstwa w 2023. O tym, że w niektórych obszarach to wciąż państwo z dykty, oraz że gdyby Donald Tusk musiał się mierzyć z pandemią, to sytuacja wyglądałaby o wiele gorzej. Oraz o żartach z premiera – mówi „Wprost” szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.