Dzieci w badaniach podkreślają, że tym, co najczęściej jest przyczyną ich złego samopoczucia, czy nawet prób samobójczych, jest przemoc relacyjna – wykluczanie, hejt, zniesławianie, niszczenie czyjejś reputacji choćby poprzez kolportowanie plotek, fejkowych zdjęć. Ale fakt, że ktoś kogoś w sposób intencjonalny nie dopuszcza do obiegu informacji lub dopuszcza tylko po to, by ta osoba usłyszała coś koszmarnego na swój temat, też jest zachowaniem przemocowym – mówi dr Radosław Kaczan, psycholog, wykładowca SWPS, twórca aplikacji RESQL, która ma pomóc dzieciom w zgłaszaniu nauczycielom przypadków przemocy.