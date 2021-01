Lider Góralskiego Veta neguje pandemię. Dlaczego nie należy go uciszać

Sebastian Pitoń, który stanął na czele góralskiego ruchu nawołującego do łamania obostrzeń, wywołał wojenkę, którą trudno zrozumieć. Czy człowiek mówiący, że pandemii nie ma, a koronawirus to „lekka i przyjemna choroba” powinien być zapraszany przez media? Czy powinno się to robić częściej? W obu przypadkach odpowiedź brzmi „tak”.