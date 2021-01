„Putin popiskuje, wrócę samolotem zwycięstwa”. Aleksiej Nawalny ogłasza powrót do Rosji

Aleksiej Nawalny zapowiada powrót do Rosji już 17 stycznia. Opozycjonista pisze również: „Putin, który wydał rozkaz, by mnie zabić, popiskuje w swoim bunkrze i nakazuje swoim sługusom, by zrobili wszystko, obym nie wrócił​”.