Kłótnia u Olejnik. Michał Wójcik: Ja i wielu polskich katolików się na to kategorycznie nie zgadzamy

Niech oni się zajmą sobą, a nie oblepiają toalety Matką Boską i pokazują na swoich zgromadzeniach. To obraża mnie i wielu polskich katolików i my się na to kategorycznie nie zgadzamy – powiedział w rozmowie z Moniką Olejnik wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Michał Wójcik. Podczas środowej „Kropki nad i” nie brakowało emocji.