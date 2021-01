Prezydent będzie bardzo spokojnie, ale konsekwentnie sprawował urząd w drugiej kadencji. Wciąż zdumiewa mnie to, ile chce zrobić. Ma swoje cele i co ważne - nie jest zadufany – mówi Zofia Romaszewska. Legendarna działaczka opozycji demokratycznej w PRL, a obecnie doradczyni Andrzeja Dudy odnosi się m.in. do weta prezydenta o działach administracji rządowej. – Weto było słuszne, bez względu na to, czy było prztyczkiem w nos Kaczyńskiego, czy nie. Tak być nie może, że kto dopycha ustawę kolanem. Tak nie wolno funkcjonować w demokracji – mówi. I radzi Jarosławowi Kaczyńskiemu: – Prezes PiS musi zmienić swój stosunek do Andrzeja Dudy.