Georgette Mosbacher zaczynała w Warszawie jako symbol upadku amerykańskiej dyplomacji pod rządami Donalda Trumpa. Przechodzi jednak do historii jako jedna z najbardziej skutecznych dyplomatek amerykańskich w Polsce. Pozostanie po niej bezwizowy ruch do USA, mnóstwo anegdot, a także prawdziwa gratka dla kolekcjonerów: setka zrobionych na specjalne zamówienie talerzyków, mających upamiętniać wizytę na najwyższym szczeblu, do której nigdy nie doszło.