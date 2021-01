W programie „Kawa na ławę” w TVN24 często dochodzi do utarczek między politykami, w niedzielę nie było inaczej. Protesty gości wywołały te słowa Kamila Bortniczuka: – Pani poseł, to krytykanctwo i błazenada mają jakieś granice. No jak świat stary, ludzie zawsze umierają.