Krystyna Pawłowicz do królowej Elżbiety II: Jakiej wiary bronisz?

Wraca sprawa Polaka na stałe mieszkającego w Wielkiej Brytanii, który od ponad dwóch miesięcy przebywa w śpiączce. Żona mężczyzny chce odłączenia go od aparatury podtrzymującej życie, matka i siostry przeciwnie. Do sprawy odniosła się także sędzia TK Krystyna Pawłowicz, która w ostrych słowach postanowiła zwrócić się do królowej Elżbiety II.