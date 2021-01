Aleksiej Nawalny został zatrzymany tuż po przylocie do Rosji. Sąd przychylił się do wniosku Służby Więziennej i zasądził areszt do 15 lutego. Patryk Jaki zaproponował, w jaki sposób UE i inne kraje świata mogłyby wywrzeć presję na Władimirze Putinie.