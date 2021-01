Rodzice wcześniaków zostali dopisani do grupy „0” szczepień, ale rodzice dzieci po przeszczepie szpiku już nie. W grupach „0” i „1” nie znalazły się osoby, które są na dializach, po przeszczepie serca czy wątroby, za to w grupie „0” można zaszczepić osoby dowożące do szpitala catering, a w grupie „1” - prokuratorów. Największym absurdem kolejki jest to, że o kolejności szczepienia nie może zadecydować lekarz, kierując się zdrowiem pacjenta.