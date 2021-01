Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjską spółkę KVT-RUS i należący do niej statek Fortuna – poinformowano w oświadczeniu opublikowanym we wtorek przez amerykański Departament Stanu. Fortuna to barka służąca do układania rur, która pracowała przy budowie gazociągu Nord Stream 2.