- Nie ma znaczenia, czy ktoś należy do tego, czy innego stowarzyszenia – powiedział w TVN24 minister Michał Wójcik, komentując głośną sprawę delegowania prokuratorów z Lex Super Omnia do placówek oddalonych o kilkaset kilometrów. Konrad Piasecki, prowadzący rozmowę, nie odpuszczał politykowi, dopytywał o to, jak do tego doszło, że przenoszeni są akurat krytyczni wobec władzy śledczy.