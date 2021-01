Przycisk służący Trumpowi do zamawiania coli zniknął z biurka prezydenta USA. „Biden go usunął”

„Już go nie ma” – zauważył dziennikarz Tom Newton Dunn mając na myśli słynny przycisk, kóry służył Donaldowi Trumpowi do zamawiania coli do Gabinetu Owalnego. To jedna ze zmian, którą do biura prezydenta USA wprowadził Joe Biden.