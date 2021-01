Nicoletta trafiła do austriackiego domu dziecka, po tym jak została odebrana matce. Babcia 8-latki zrobiła wszystko, aby ją odzyskać i dać jej pełen miłości dom. Sąd pierwszej instancji przychylił się do jej wniosku, uznając, że to babcia powinna sprawować opiekę nad wnuczką. Dlaczego Sąd Apelacyjny nakazał powrót dziewczynki do placówki w Austrii?