„Kandydatka, o którą może chodzić w artykule, ze względu na niewłaściwe zachowanie nie została dopuszczona do finału konkursu” – czytamy w oświadczeniu organizatora konkursu Miss Generation, zamieszczonym przez Onet. To komentarz do oskarżeń o gwałt na uczestniczce konkursu, jakie w ostatnich dniach padły pod adresem Jarosława Jakimowicza. Prezenter zaprzecza wszystkim zarzutom.