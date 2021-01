Starsze osoby mogą nie mieć wysokiej gorączki, długo nie odczuwać duszności. Jeśli za długo czekają z wezwaniem pogotowia, zapalenie płuc rozwija się, szybko dochodzi do niewydolności oddechowej i sepsy. Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera, apeluje, by nie zwlekać z wzywaniem pogotowia u tłumaczy, dlaczego stoki narciarskie zostały zamknięte. Mówi, jak choruje człowiek, który dusi się z powodu COVID i jak trzeba leczyć, by zmarło jak najmniej osób.