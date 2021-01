Horban: Dlaczego wszyscy przyczepili się do siłowni? Można ćwiczyć na dworze albo kupić hantle

– Jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie do domu hantle za parę groszy i poćwiczyć. To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie – stwierdził prof. Andrzej Horban na antenie RMF FM.